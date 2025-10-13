Показали страшні кадри гуртожитку ВПО в Харкові, який атакувала Росія
- Російські безпілотники атакували гуртожиток у Харкові, де жили переселенці, пошкодивши вікна та дах, але обійшлося без постраждалих.
- Це не перший обстріл Харкова за останні дні; раніше атакували Шевченківський район, пошкодивши будівлі та енергетичну інфраструктуру міста.
Росіяни нещадно тероризують Харків. На місто чи не щодня летять боєприпаси, зокрема дрони, керовані авіабомби та ракети, на жаль, 13 жовтня не стало винятком.
Вранці окупанти спрямували свій безпілотник у гуртожиток навчального закладу, передає 24 Канал. У ньому жили переселенці, зокрема люди, які виїхали з Куп'янська.
Росія тероризує мирне місто
Внаслідок атаки пошкоджено чимало вікон і дах. На щастя, немає постраждалих серед людей. Міський голова Ігор Терехов наголосив, що поруч немає жодних військових об'єктів, тож росіяни цілились виключно у цивільну інфраструктуру.
За словами мера, ворог атакував сам центр міста. Тут завжди багато мирних людей. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що також постраждали два автомобілі. Всі відповідні служби працювали на місці.
Росія атакувала Харків \ Фото Анни Черненко
Всі відповідні служби працювали на місці. Наразі встановлюють, який тип безпілотника використала Росія, також правоохоронці фіксують наслідки російської атаки.
Це не перший удар Росії по Харкову за останні дні
- Днем раніше, 12 жовтня, у місті також лунали вибухи. Постраждав Шевченківський район, там у будинках вибило вікна. Є певні руйнування і в приватних будівлях. На щастя, обійшлося без жертв.
- Крім цього, ворог цілиться по енергетиці міста. За словами Ігоря Терехова, зима 2026 року буде для Харкова найважчою за усі роки війни. Під час обстрілу 6 жовтня окупанти знищили 2 трансформаторні підстанції, які живили місто.
- У ніч на 6 жовтня росіяни випустили десяток безпілотників. Окрім критичної інфраструктури, їх спрямували у цивільні об'єкти. Вибухи чули у всіх районах міста, навіть у тих, які найдалі від епіцентру влучань.