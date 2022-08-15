Жінка, поранена під час обстрілу Салтівки у Харкові, померла у лікарні

Вранці 15 серпня російські окупанти обстріляли багатоповерхівку та зупинку у Харкові. На жаль, одна з постраждалих померла у лікарні.

Загалом до лікарні госпіталізували шістьох постраждалих. Серед них була 75-річна жінка, яка померла у медзакладі. Про це розповіла радниця голови Харківської ОВА Наталя Попова в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

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За словами Попової, спочатку було відомо про 4 поранених. Але пізніше знайшли ще двох постраждалих, що перебували у квартирах. Одній жінці надали допомогу на місці, а іншу – доставили до лікарні.

До лікарні привезли 6 поранених. На жаль, нам повідомили, що одна постраждала померла. Мої співчуття близьким,

– сказала радниця голови ОВА.

Російські снаряди влучили у двір та дах багатоповерхового будинку. Пошкоджено квартири, дитячий майданчик, автомобілі та гаражний бокс. Крім того, відбулось займання у приміщенні колишнього універмагу.

Що відомо про померлу та постраждалих

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, загинула 75-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на вулиці біля будинку.

Травмовано шістьох мирних мешканців. Серед них жінка, яка отримала поранення уламками снаряда, перебуваючи на зупинці громадського транспорту.

Атака окупантів на Харків триває: головні новини

росіяни атакували Харків не лише зранку, а й вночі. Вони випустили по Слобідському району приблизно 10 ракет з Бєлгорода із ЗРК "С-300".

Окупанти влучили в цивільне підприємство, де загорівся дах одного з цехів. За попередніми даними, постраждалих немає.

Зауважимо, що загарбники майже увесь час обстріллють Харків. Так, уночі 14 серпня ворог запустив ракети зі своєї території по території громади під Харковом. Унаслідок цього постраждали 3 людей.

Олег Синєгубов наголосив, що поки росіяни тероризують мирне населення області, ЗСУ дають їм відсіч по всій лінії фронту. Біля Питомника окупанти намагалися вести розвідку боєм, однак атака провалилася.

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