Росія комбіновано атакувала Харківщину: є руйнування та постраждалі

Уранці понеділка, 2 червня, Росія вкотре тероризувала мирне населення України. Зокрема, постраждала Харківська область.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Ворог ударив безпілотниками та балістичними ракетами по обласному центру та Чугуєву.

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Що відомо про наслідки ударів

Повітряну тривогу в Харкові оголосили вночі о 02:25 – згодом місто атакували ворожі БпЛА, а близько 05:00 летіли балістичні ракети.

Унаслідок дронових ударів у Холодногірському районі зруйновано виробничо-складську будівлю приватного підприємства, пошкоджено приватні будинки у житловому секторі поруч. Постраждали 6 осіб, серед яких – дитина. На місці працювали психологи ДСНС.

У Київському районі через влучання балістичних ракет у землю понівечено фасади та вікна багатоповерхівок і гуртожитку, транспортну інфраструктуру. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Коли стоїш біля цієї вирви – усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів – і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин – і на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв,

– зазначив мер міста Ігор Терехов.

Окрім того, під атакою противника опинився Чугуїв. Удари БпЛА спричинили руйнації та пожежу у складській будівлі, яку не експлуатують.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.