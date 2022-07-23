У Харкові російський боєприпас влучив у житловий будинок: поранення зазнав чоловік

В ніч на 23 липня російські окупанти вчергове обстріляли Харків. Є дані про постраждалого.

Вибухи в Харкові зафіксували після шостої години ранку 23 липня у Основ’янському району. Загалом у місті за ніч двічі оголошували повітряну тривогу. Другу тривогу оголосили вже після того, як було чутно звуки вибухів.

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Попередньо – окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житловий будинок, офісні приміщення.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив інформацію про те, що в центрі міста були зафіксовані вибухи. За його даними, постраждала одна людина.

"Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює", – написав Ігор Терехов.

Він також вкотре нагадав, що під час повітряної тривоги варто перебувати в укритті.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що стан постраждалого – легкий.

За даними Харківської обласної прокуратури, снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок, що призвело до його руйнування. Господар отримав поранення. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено сусідні житлові будинки.

Жінка, яка теж проживає в цьому будинку, не постраждала. А під завалами, за попередньою інформацією, нікого немає.

Крім того, під вогнем окупантів опинився університет у Київському районі Харкова. Виявлено та вилучено уламки і залишки снарядів.

Обстріли Харківської області

По області протягом доби росіяни завдавали удари по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах.

Активні обстріли знову були на Чугуївщині. У Зміївській громаді на відкриту територію влучили одразу три одиниці боєприпасів. У цій же громаді окупанти знищили 30 гектарів пшениці.

У Богодухівському районі під ударами окупантів опинилися приватні будинки, господарчі споруди, протягом доби виникали кілька пожеж. На жаль, в Золочівській громаді загинула 74-річна жінка, 4 людини поранені.

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