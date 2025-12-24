"Били, били і били": наслідки цинічної атаки РФ на передмістя Харкова

Росія продовжує тероризувати Харків та область. Чи не щодня ворог гатить всіма засобами, якими може дістати.

Не винятком стало і 24 грудня, ворог кілька разів вгатив по місту. Детальніше про наслідки атаки 24 Каналу повідомила кореспондентка Анна Черненко.

Дивіться також "Все запалало, потім здійнявся густий дим": як харків'яни пережили нічну атаку БпЛА

Наслідки ударів по місту

У переддень Різдва передмістя Харкова пережило три обстріли. Перші два були спрямовані на енергетичні об'єкти, зокрема на ТЕЦ.

Перший удар було завдано близько 5:30 ранку по ТЕЦ, і його було чутно частково у місті. Попередньо встановлено, що застосовувалися реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С".

"Торнадо‑С" – це модернізована російська реактивна система залпового вогню калібру 300 мм, яка є розвитком РСЗВ "Смерч". Дальність ураження, за різними оцінками, сягає 100 – 120 кілометрів, залежно від типу боєприпасів. Поєднання великої дальності, потужності залпу та відносно високої точності робить "Торнадо‑С" особливо небезпечною при ударах по прифронтових і тилових містах.

Далі була серія ударів з 10:20 до 10:55 і також, за попередніми даними, були ракетними.

Впродовж 25 хвилин росіяни били, били і били,

– додала журналістка.

На жаль, внаслідок другої атаки загинула одна людина – чоловік 51 року. Ще 13 людей отримали поранення, серед них працівники ТЕЦ та співробітники розташованого поруч транспортного підприємства.

Міська влада повідомляє про значні пошкодження енергетичного об'єкта, через що зменшилася потужність теплопостачання: кілька районів Харкова наразі частково без гарячої води, а батареї у квартирах стали прохолоднішими.

Також були короткочасні перебої з електропостачанням (до пів години) та у роботі метрополітену й надземного електротранспорту.

Зараз я в центрі Харкова, світло є, але сказати, що в усіх районах є світло, не можемо. Десь подають, десь вимикають. І це стосується гарячої води, теплопостачання, тому що після такого потужного удару спочатку мають обстежити об'єкти, потім зрозуміти, які кроки відновлення,

– підкреслила кореспондентка.

Крім Харкова, сьогодні під обстрілами опинилися й інші населені пункти області, зокрема Золочів, який атакували двічі безпілотниками. Попри це, у місті продовжуються святкові традиції: сьогодні Святвечір, вертепи та привітання – життя Харкова триває навіть у складних умовах.

Росіяни обстрілюють Харків та область: останнє