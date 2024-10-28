"Уся тремчу, говорити не можу": як харків'яни пережили російський удар КАБами

Російські військові цинічно обстріляли Харків керованими авіаційними бомбами. З 27 на 28 жовтня росіяни били виключно по цивільних об'єктах.

Від ворожих ударів пошкодило приватні будинки, багатоповерхівки та готель. На жаль, є постраждалі. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко поспілкувалася з містянами, житло яких обстріляли окупанти.

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Цинічні удари по цивільній інфраструктурі

З Бєлгородщини 27 жовтня злітали літаки Су-34, щоб бомбити Харків. Вчергове на місто полетіли КАБи. Лише за вечір було три удари по Харкову та ще кілька по околицях. Крім того, пізно вночі росіяни знову атакували Харків та Чугуїв.

Мішенями вчергове стали цивільні об'єкти: готель, у будівлі якого розташований благодійний фонд, приватний сектор, багатоповерхівки. На жаль, внаслідок російських ударів є поранені.

Я вся тремчу, говорити не можу. Добре, що живі. У квартирі все вибите, стеля полетіла, усі двері й вікна,

– поділилась жахливими наслідками удару пані Ніна, мешканка будинку.

Деяким жителям пошкоджених від ударів приватних будинків дивом вдалося вижити. Страшний день називають "днем другого народження". Загалом внаслідок вечірньої атаки на Харків було шестеро поранених з різними травмами.

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Нічний удар по місту

Після другої ночі окупанти знову завдали удару по харківській багатоповерхівці в Холодногірському районі міста. Авіаційний снаряд влетів у верхній поверх. Надзвичайні служби розбиратимуть частково 8, 9 та технічний поверхи.

Дивом у квартирі, в яку влучив снаряд, не було людей. Але в сусідніх квартирах перебували місцеві. Загалом постраждало семеро людей, серед яких 16-річна дівчина. На щастя, обійшлося без жертв, а також загоряння будинку, як це часто буває.

На кожному місці "прильоту" працюють надзвичайні та комунальні служби, аби якомога швидше повернути комунікації та допомогти підготуватися мешканцям, в яких вибили вікна, до зими.