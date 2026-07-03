Уже залетів глибше у місто: FPV-дрон на оптоволокні атакував багатоповерхівку у Харкові
Харків перебуває під постійними атаками Росії. 3 липня в місті пролунало декілька сигналів повітряної тривоги. Ворог спрямував ударні безпілотники на Київський та Салтівський райони міста. Відбулось три удари.
Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що стосовно першого удару прокуратура повідомила, що росіяни скерували по місту дрон на оптоволокні.
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Вибухи у Харкові: місто атакували безпілотники
Оптоволоконні FPV-дрони, як констатувала кореспондентка з Харкова, вже почали долітати вглиб обласного центру. Проглядається невтішна тенденція.
Вже летить не тільки на околиці Харкова, а глибше в місто. Удар прийшовся у фасад багатоповерхівки,
– розповіла Черненко.
Внаслідок цієї атаки постраждалих немає, дрон не зміг пробити стіну. Згодом, після 14:00, відбувся другий удар. Постраждали люди у машині, поблизу яких сталося влучання.
Також був пошкоджений транспорт комунального підприємства, він теж був поруч з місцем удару. До медиків звернулось три особи,
– озвучила Черненко.
Наразі правоохоронці встановлюють тип БпЛА, який був застосований противником. Пізніше, після 15:00, стався третій удар. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що сталося влучання в автозаправну станцію. За попередньою інформацією, за медичною допомогою ніхто не звертався.
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