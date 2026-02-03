Одна з провідних ТЕЦ Харкова значно пошкоджена: чи можна її відновити

Під час масованої атаки Росії на Україну 3 лютого було значно пошкоджено одну з ключових теплоелектроцентралей Харкова. Подекуди в місті зливатимуть теплоносій, щоб запобіти аваріям.

Відновити роботу атакованої ТЕЦ в нинішніх умовах неможливо, заявив депутат Харківської міськради Богдан Ткачук в етері "КИЇВ24".

Які наслідки атаки на ТЕЦ Харкова?

За словами Ткачука, після атаки Росії на одну з провідних ТЕЦ міста 3 лютого ухвалено рішення зливати теплоносій.

Заходи стосуються близько 800 житлових будинків. Місцева влада запевняє, що потрібно це, щоб уникнути аварій та замерзання тепломережі.

Також у Харкові виникли проблеми з електропостачанням. Ткачук повідомив, що метро працює з затримками. Інтервали між поїздами становлять від 10 до 20 хвилин. Подекуди обмежили рух трамваїв і тролейбусів. Їх тимчасово замінили автобусами.

Водночас, за словами депутата Харківської міськради, проблем з водопостачанням у місті немає.

Що відомо про удари по Харківщині?