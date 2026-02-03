Було схоже на початок вторгнення: як Харків пережив страшну масовану атаку Росії

Росія завдала масованого удару по Харкову та області в ніч на 3 лютого. Іноді все це нагадувало початок повномасштабної війни.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, ніч була насправді гучною. Ворог безперервно атакував місто та область упродовж кількох годин.

Що відомо про обстріл Харкова 3 лютого?

За словами Черненко, ворог застосував і ракети, і авіаційні боєприпаси, і дрони під час атаки по Харкову та області. На жаль, зафіксували навіть удар з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С". Цього разу, судячи зі звуків обстрілів, ворог використав боєприпаси з касетною бойовою частиною.

Здебільшого ворог атакував по енергетиці. Станом на ранок були повідомлення про понад 800 житлових будинків, які залишилися без опалення. Згодом міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про 110 тисяч абонентів, які залишилися без тепла у Харкові.

Енергетики вже працюють над відновленням теплопостачання. Тому ситуація може швидко змінюватися.

Якою взагалі була ніч у Харкові? Близько 23 години був удар безпілотником по центру. Десь 00:30 били по передмістю і по Харкову. Близько 1:00 ми почули 5 вибухів в Харкові. Тоді ж били по Дергачах. З 1:00 по 1:30 було чутно шість вибухів в передмісті. Також били по Лозовій. З 2:00 по 5:30 почули ще 12 вибухів у Харкові,

– розповіла Черненко.

Люди, які живуть ближче до місць вибухів, взагалі говорили, що за відчуттями це було схоже на початок повномасштабного вторгнення. Тоді також кожні пів години було чутно вибухи.

Що сказав міський голова Харкова?

Вночі 3 лютого міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі. На жаль, зараз у місті сильні морози, тому довелося злити теплоносії у системах 820 будинків, щоб труби залишилися цілими.

В Харкові зараз працюють 101 пункт незламності, де можна зігрітися та підзарядитися. Якщо буде потреба – відкриють додаткові пункти.