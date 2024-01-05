Виробник – не Росія: прокуратура встановлює походження ракет, якими окупанти обстріляли Харків

Правоохоронці спільно з іншими відомствами розслідують, якими саме ракетами Росія била Харкову та області наприкінці грудня – початку січня. Попередні результати свідчать про те, що країна-агресорка використовувала боєприпаси не власного виробництва.

Чи відомо, що за країна виготовила ракети, якими Росія атакувала Харківщину, розповів під час брифінгу очільник ОВА Олег Синєгубов, передає 24 Канал.

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Росія атакує Україну не своїми ракетами

За словами посадовця, наразі достеменно не можна назвати країну-виробника ракет, які летіли на Харків. Маркування на цих боєприпасах стерте. Однак, ймовірно, їх виробляла не Росія.

Зокрема, в обласній прокуратурі вже почали вивчати уламки ракет, якими окупанти масовано атакували цивільні об'єкти у центрі Харкова зранку 2 січня, коли дві людини загинули, а понад шість десятків зазнали поранень.

Сьогодні прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет. Мета слідчої дії — перевірити версію щодо виробництва вказаних ракетних боєприпасів за межами Росії,

– йдеться у повідомленні правоохоронного органу.

У прокуратурі зазначили, що після огляду уламки передадуть експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної, військової експертиз.

2 січня окупанти могли вдарити по Харкову балістикою з КНДР / Фото прокуратура

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