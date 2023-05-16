Російська армія атакувала селище Молодіжне Херсонської громади. Про це розповів очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Цікаво 80% – правда: Буданов висловився про заяви Пригожина

Окупанти знову обстріляли Херсонщину

Внаслідок чергової ворожої атаки постраждали троє дітей. Зокрема, через обстріл 8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку.

Її шпиталізували, медики надають пораненій необхідну допомогу. У двох дітей, 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес. Лікарі надали їм допомогу на місці, життю дітлахів нічого не загрожує,

– зазначив Прокудін.

Він додав, що ще однією постраждалою була 59-річна жінка, котра внаслідок обстрілу дістала струс мозку.

"Їй також допомогу надали на місці, від шпиталізації відмовилася", – підсумував голова ОВА.

Варто прочитати Прямі поставки боєприпасів окупантам від спецпризначенців СБУ: воїни показали потужне відео

Росіяни вивозять українців з Херсонщини