Российская армия атаковала поселок Молодежное Херсонской общины. Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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Оккупанты снова обстреляли Херсонщину
В результате очередной вражеской атаки пострадали трое детей. В частности, из-за обстрела 8-летняя девочка получила контузию головного мозга.
Ее госпитализировали, медики оказывают раненой необходимую помощь. У двоих детей, 10-летней девочки и 7-летнего мальчика, диагностировали острую реакцию на стресс. Врачи оказали им помощь на месте, жизни ребятишек ничего не угрожает,
– отметил Прокудин.
Он добавил, что еще одной пострадавшей была 59-летняя женщина, которая в результате обстрела получила сотрясение мозга.
"Ей также помощь оказали на месте, от госпитализации отказалась", – подытожил глава ОВА.
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Россияне вывозят украинцев из Херсонской области
- На временно оккупированных Россией территориях оккупанты в панике призывают население "эвакуироваться". Очевидно, что они делают это по собственной выгоде. По словам руководительницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталии Гуменюк, захватчики будут использовать гражданских как "живой щит".
- Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что россияне не так сильно давят на местных жителей Херсонщины по поводу "эвакуации", как это делали перед деоккупацией на правом берегу Днепра.
- Оккупанты хотят загнать украинцев в депрессивные регионы страны-агрессора. В основном их интересует молодежь. Это необходимо для того, чтобы решить демографические проблемы России.
- Захватчики призывают украинцев искать себе работу, жилье и выживать самостоятельно на территории России. Они даже создают определенные ограничения, чтобы люди не смогли вернуться в Украину.