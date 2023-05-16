Российская армия атаковала поселок Молодежное Херсонской общины. Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Оккупанты снова обстреляли Херсонщину

В результате очередной вражеской атаки пострадали трое детей. В частности, из-за обстрела 8-летняя девочка получила контузию головного мозга.

Ее госпитализировали, медики оказывают раненой необходимую помощь. У двоих детей, 10-летней девочки и 7-летнего мальчика, диагностировали острую реакцию на стресс. Врачи оказали им помощь на месте, жизни ребятишек ничего не угрожает,

– отметил Прокудин.

Он добавил, что еще одной пострадавшей была 59-летняя женщина, которая в результате обстрела получила сотрясение мозга.

"Ей также помощь оказали на месте, от госпитализации отказалась", – подытожил глава ОВА.

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