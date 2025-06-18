Постраждали не лише люди: зі зруйнованого будинку в Києві зоозахисники врятували тварин

В ніч на 17 червня російські війська завдали комбінованого удару по Києву. З-під завалів зруйнованої ракетою багатоповерхівки у Солом'янському районі зоозахисники врятували дев'ятьох котів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kyiv Animal Rescue Group.

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Зоозахисники розповіли про врятованих тварин

Команда Kyiv Animal Rescue Group працювала на одному з найбільш зруйнованих будинків у Солом'янському районі Києва, де вибух повністю знищив цілий під'їзд.

Під завалами у квартирах цього будинку зоозахисникам вдалося деблокувати 9 котів. Один із них вибіг після вибуху та ховався в сусідній квартирі, ще двох виявили у сховищі під ванною. Ще один контужений кіт опинився на вулиці – його вдалося відловити й доправити до ветеринарної клініки.

Також надано допомогу двом дуже маленьким серпокрильцям, чиє гніздо було зруйноване вибухом,

– зазначили в організації.

У районах інших пошкоджень на вулиці Гавела зоозахисники знайшли травмованого припутня та важко поранену, доглянуту довгошерсту кішку. Власника кішки поки що не встановили, а тварину теж доправили до клініки.

На цей момент встановлено власників усіх врятованих котів, окрім кішки з Гавела, яка перебуває в лікарні. Тимчасова перетримка наразі не потрібна. Ми безмежно вдячні всім, хто відгукнувся,

– додали зоозахисники.

До слова, ввечері 17 червня співробітники ДСНС завершили пошукові роботи в Солом'янському районі після російської атаки. На жаль, лише на цій локації з-під завалів рятувальники дістали тіла 23 загиблих.