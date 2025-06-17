Дід закрив онука собою: киянка з атакованої Росією 9-поверхівки розповіла, як вижила із сім'єю

Серед сімей, які вижили після удару по будинку у Солом'янському районі Києва 17 червня, Тетяна Романенко, її батько Анатолій та син 6-річний син Єгор. Жінка розповіла, як із рідними пережили російський терор.

Тетяна зауважила, що у всіх вцілілих від атаки того ранку з'явився другий день народження. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "УП. Життя".

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"Мені здається, я сьогодні можу попрощатися з життям"

Квартира Тетяни розташована на 4 поверсі. Під час атаки вона була вдома з сином і татом.

Спочатку вони ховалися в коридорі, біля них пролунало приблизно 4 – 5 вибухів. Потім – вирішили спробувати поспати. Маленький Єгор пішов у ліжко до дідуся.

"Я вже була така втомлена, що лягла дрімати. Перед тим надіслала подрузі голосове повідомлення і сказала: "Мені здається, я сьогодні можу попрощатися з життям". А вона: "Ти що, дурочка, що ти таке кажеш?"" – пригадала жінка.

Російська ракета сім'ю застала у ліжках. Тетяна побачила спалах, і на них посипалися шматки скла. У її помешканні вибито всі вікна та двері.

Мій батько закрив онука собою й ковдрою. Але все одно влучило. Дитині попало в голову, мені в голову, батькові теж. Це маленькі пошкодження, але коли бачиш, що дитина в крові – це дуже важко,

– розповіла жінка.

Батько Тетяни допомагав рятували постраждалих

Після прильоту Анатолій разом з іншими мешканцями, поки не прибула ДСНС, пішов рятувати людей з під'їзду, який охопив вогонь.

"Люди самі кидалися рятувати. Мій батько ходив витягувати тих, хто не міг вибратися. У нашого сусіда на п'ятому поверсі двері заклинило – його визволяли разом", – додала Тетяна.

Жінка розповіла, що вдома все в склі, а газу не буде ще місяць. Вона додала, що навіть не було, чим погодувати дитину перед дитсадком.

Це мій другий день народження. І не тільки мій, а й мого тата, який поліз у те пекло, де була пожежа, мого сина, моїх друзів, сусідів, усіх, кого я вчора бачила,

– сказала жінка.