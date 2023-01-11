У зруйнованому будинку досі осколки ракет: історія киянина, у якого росіяни вбили дружину

Внаслідок російських обстрілів 31 грудня у Солом'янському районі Києва загинула жінка. Трагічну історію журналістам розповів її чоловік.

У зруйнованому будинку сім'ї досі осколки ворожих ракет. Сергій Кагарлицький ділиться, що все було гаразд, доки "русскій мір" не прийшов до них на вулицю.

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Трагічна історія киянина Сергія Кагарлицького

42-річний Сергій Кагарлицький жив у спальному Солом'янському районі Києва разом із дружиною Іриною та 10-річним сином. Вдень 31 грудня жінка на кухні готувала їсти. Тим часом Сергій з хлопчиком дивилися телевізор.

Раптово надворі прогримів вибух. Російська ракета обірвала фасад будинку сім'ї.

Сергій згадує, що, можливо, на деякий час втратив свідомість. Коли ж розплющив очі, почув, що син кричить. Також чоловік побачив, що все розвалилося і кухні вже не було. Дивом киянину з хлопчиком вдалося вибратися назовні.

Потім я повернувся шукати дружину, щоб відвезти її до медиків, але мені сказали, що вже пізно, у неї немає серцебиття,

– зазначив Сергій.

Вціліла світлина з весілля / Фото AP

У своєму зруйнованому будинку чоловік перебирає уламки того, що залишилося. У пошкодженій вітальні сімейні світлини, зокрема, й весільна фотографія 16-річної давності. Також є металеві осколки ракет.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблої.



Киянин прибирає у зруйнованому росіянами будинку / Фото AP

Коротко про наслідки ракетного обстрілу Києва 31 грудня