У зруйнованому будинку досі осколки ракет: історія киянина, у якого росіяни вбили дружину
Джерело:The Associated Press
Внаслідок російських обстрілів 31 грудня у Солом'янському районі Києва загинула жінка. Трагічну історію журналістам розповів її чоловік.
У зруйнованому будинку сім'ї досі осколки ворожих ракет. Сергій Кагарлицький ділиться, що все було гаразд, доки "русскій мір" не прийшов до них на вулицю.
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Трагічна історія киянина Сергія Кагарлицького
42-річний Сергій Кагарлицький жив у спальному Солом'янському районі Києва разом із дружиною Іриною та 10-річним сином. Вдень 31 грудня жінка на кухні готувала їсти. Тим часом Сергій з хлопчиком дивилися телевізор.
Раптово надворі прогримів вибух. Російська ракета обірвала фасад будинку сім'ї.
Сергій згадує, що, можливо, на деякий час втратив свідомість. Коли ж розплющив очі, почув, що син кричить. Також чоловік побачив, що все розвалилося і кухні вже не було. Дивом киянину з хлопчиком вдалося вибратися назовні.
Потім я повернувся шукати дружину, щоб відвезти її до медиків, але мені сказали, що вже пізно, у неї немає серцебиття,
– зазначив Сергій.
У своєму зруйнованому будинку чоловік перебирає уламки того, що залишилося. У пошкодженій вітальні сімейні світлини, зокрема, й весільна фотографія 16-річної давності. Також є металеві осколки ракет.24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблої.
Киянин прибирає у зруйнованому росіянами будинку / Фото AP
Коротко про наслідки ракетного обстрілу Києва 31 грудня
- Напередодні Нового року окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом ворога вкотре опинилася столиця. Вибухи пролунали у Києві близько 14:00.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Унаслідок обстрілу є руйнування.
- Спочатку міська влада повідомила про одну загиблу людину та ще 15 постраждалих. Троє у важкому стані.
- Вже 2 січня уточнили, що у реанімації помер 46-річний постраждалий.