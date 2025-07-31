У Києві у Святошинському районі на місці ворожої атаки вночі 31 липня шукають жінку. Вона подзвонила своїй подрузі з-під завалів багатоповерхівки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Що відомо про жінку, яку шукають рятувальники у Києві?

За даними журналістів, цю жінку звати Антоніна. Вона подзвонила подрузі, яка перебувала поруч із пошкодженою багатоповерхівкою у Святошинському районі Києва.

Зрештою з жінкою поговорили правоохоронці. Вони отримали від неї інформацію, де саме вона може перебувати.

У Києві шукають жінку Антоніну, яка подзвонила подрузі з-під завалів багатоповерхівки / Відео ТСН

Наразі на місці завалів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи продовжуються, тому кількість жертв та постраждалих у столиці після нічної атаки 31 липня може ще зрости.

До слова, у Києві внаслідок нічної атаки загинув 6-річний Матвій Марченко. Хлопчика впродовж 2 годин намагалися реанімувати, однак травми виявилися несумісними із життям. Матвій був вихованцем столичного клубу карате "Сен-Бін".