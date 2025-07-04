Над Києвом збили "Гербери" з камерами на підвісі: "Флеш" вказав на тривожний момент
- Під час атаки на Київ 4 липня збито декілька "Гербер" з камерами і модемами, що вказує на наявність ретранслятора поруч.
- Сергій "Флеш" Бескрестнов наголосив на важливості контролю ситуації профільними структурами.
Під час масованої атаки на Київ 4 липня вдалося збити кілька незвичних "Гербер". Вони мали камери і модем, що означає наявність ретранслятора поруч.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис фахівця у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергія "Флеша" Бескрестнова.
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Чим особлива комплектація "Гербер"
Зазначається, що збиті "Гербери" мали камери на підвісі, CRPA антену і найголовніше радіо модем.
Така конфігурація "Гербери" для нас не новина, вони давно досліджують прифронтові зони. А ось "Гербера" в Києві означає наявність десь поруч радіо ретранслятора,
– наголосив він.
"Флеш" зауважив, що передача відео на 300 кілометрів до Росії неможлива. Це нереально навіть припустивши, що сигнал транслюють на 100 кілометрів до Білорусі. Будувати MESH ланцюжок з ретрансляторів до Росії можна, але це ризиковано і складно.
Як виглядають деталі "Гербер", які атакували Київ / фото "Флеша"
Бескрестнов попросив профільні структури взяти це питання на контроль.
Зауважимо, що нині у "Шахеді", яким Росія атакувала Київ вночі, виявили китайські компоненти. Про це свідчить маркування підприємства-виробника Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd на відповідних деталях.