Жахливий обстріл перед самітом НАТО: як мали б відреагувати члени Альянсу

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що обстріл Києва є своєрідним посланням лідерам НАТО, які зберуться на саміт уже 7 липня. Він наголосив, що Альянс має піти на відповідні кроки, аби зрештою зупинити цей терор.

Інтенсивність ударів Росії справді змінює позицію країни-агресорки. Про це 24 Каналу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, пояснивши, що путінський режим такими діями готує аргументи для переговорів з Дональдом Трампом.

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Яку справжню мету переслідує Росія такими ударами?

Скоріш за все, Володимир Путін і Дональд Трамп поспілкуються одразу після саміту НАТО. Адже перед лідер США говоритиме з Володимиром Зеленським і, ймовірно, сформує певну позицію, з якою піде на переговори з Путіним. Розуміючи це, російський диктатор уже готує аргументи, щоб заперечити все, що скаже Україна.

У Києві сьогодні намагаються донести Трампу правду про те, що Росія не має просувань на фронті, нафтопереробна галузь країни падає, є великі проблеми з економікою.

Я не сумніваюся, що в Кремлі це чудово розуміють. Відтак вони готують аргументи для розмови з Трампом. І, на превеликий жаль, такими аргументами є удари по цивільній інфраструктурі на тлі того, що Україні бракує спроможностей збивати ракети,

– наголосив Валерій Клочок.

Ворог хоче продемонструвати, що у нього є сили ефективно бити саме по столиці. До того ж вони демонструють, що можуть це робити упродовж тривалого часу, адже зброї у Росії багато. Вона виготовляє значно більше ракет, ніж є тих, якими можна збивати російську балістику. Путін переконаний, що такі терористичні дії вплинуть на думку Трампа.

Тому ескалація невипадкова. Сюди також можемо віднести удари по АЗС, а також удари КАБами про прифронтових містах. На жаль, росіяни мають достатньо керованих авіаційних бомб, які спрямовують у цивільні будинки. Отже, зараз ворог перейшов до прямого терору проти цивільних і сподівається так вплинути на перемовний процес.

Росія тисне не лише на цивільних, але й на Захід

Удари ворог є комплексними, вони спрямовані не тільки на цивільних українців, але й на колективний Захід. Варто зауважити, що Україна отримує в рік приблизно 70 мільярдів євро допомоги. Це якраз той необхідний мінімум, який потрібний, щоб стримувати російський наступ. Уже давно зрозуміло, що НАТО не планує кардинально збільшувати підтримку нашої держави.

Європа так і не змогла стати активним гравцем у переговорах. Сьогодні європейцям важливо, щоб у майбутній угоді вони отримали гарантії безпеки для себе. Адже вони також бояться ескалації та нападу з боку Росії.

Чи відреагує НАТО на удар по Києву: дивіться відео

Бачачи все це, росіяни тиснуть на цивільне населення, так роблять уже не перший рік. Взимку вони цілеспрямовано били по енергетиці, а зараз тероризують цивільне населення.

"Це справлятиме враження і на західних партнерів, мовляв, Україна не має чим відбивати атаки, тому слід думати про формати закінчення війни. Зрозуміло, не на умовах України. Тож зараз ми бачимо системний тиск на усіх", – підсумував Валерій Клочок.

Нагадаємо, внаслідок жахливого удару по столиці 6 липня загинуло 14 людей. Масована атака тривала у кілька хвиль: спершу летіла балістика, далі крилаті ракети та безпілотники. На жаль, балістичні ракети не вдалося перехопити, є серйозні руйнування житлових будинків.