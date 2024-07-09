У Києві рятувальники знайшли фото хлопчика, тіло якого витягнули з-під завалів: щемливі кадри

Російська армія 8 липня завдала масованого удару по Києву, влучивши у багатоповерхівку в Шевченківському районі. Під час розбору завалів рятувальники знайшли фото хлопчика, тіло якого раніше витягнули з-під зруйнованих уламків будинку.

Як виявилося, це було фото 10-річного українського каратиста Максима Симанюка. Хлопчик проживав у будинку у Сирці, який зруйнували росіяни атакою.

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Рятувальники знайшли фото 10-річного Максима під завалами

У ДСНС розповіли, що в Києві рятувальники під час розбору завалів знайшли фотографії родини хлопчика, якого разом із мамою знайшли під завалами житлового будинку в Шевченківському районі.



Рятувальники знайшли фото загиблого 10-річного Максима в Києві / Фото ДСНС

Світле дитинство: спорт, навчання, а можливо й перше кохання – у нього відібрали все,

– наголосили рятувальники.



В живих в родині хлопчика лишився лише батько / Фото ДСНС

Журналісти телеканалу "Київ" розповіли, що разом з 10-річним хлопчиком загинули також його сестричка Настя та їх мама Зоряна. В живих залишився лише батько сімейства – на момент атаки він не перебував в будинку, куди прилетіла ракета.

Варто зазначити, що хлопчик активно займався карате та був спортсменом. Українська федерація карате висловила щирі співчуття батькові, а також клубу "Чемпіон", де тренувався Максим, а також його тренеру.

До слова, стало відомо, що ввечері 9 липня рятувальники завершили пошукову операцію в будинку у Шевченківському районі. Вдалося також деблокувати тіло ще однієї дівчини.