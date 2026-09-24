Під звуки вибухів: у пошкодженому ракетами пологовому Києва в укритті народився хлопчик

Чергова нічна атака ворога на Київ призвела до трагедії – залинули люди. Проте навіть у найтемніші часи та під гуркіт ворожої зброї незламна жага до життя перемагає.

Як повідомляє очільниця Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан у телеграмі, в укритті пологового будинку, пошкодженого обстрілом, народилася дитина. 24 Канал переказує, що про це відомо.

У Києві під час обстрілу Росії постраждав пологовий: що відомо?

Під час масованої балістичної атаки на столицю вночі 24 вересня частково постраждала будівля Київського міського пологового будинку №2. Медичний заклад зазнав руйнувань.

У будівлі вибиті вікна та пошкоджені двері з 1 по 5 поверхи зі сторони паркінгу. Крім того, вибухова хвиля зачепила приміщення пральні та котельні, де також повилітали шибки.

На щастя, це не вплинуло на критичне функціонування пологового будинку. Він продовжує працювати та надавати медичну допомогу.

Попри пошкодження інфраструктури та небезпеку, о 02:05 ночі просто в укритті медичного закладу під звуки вибухів на світ з'явився хлопчик.

Навіть у таку страшну ніч у Києві життя продовжується,

– підкреслила Тетяна Мостепан.

На щастя, постраждалих серед пацієнтів, породіль та медичного персоналу немає. Під час повітряної тривоги всі люди були оперативно евакуйовані у безпечне місце.

Що відомо про наслідки атаки по Києву загалом?

Атака 24 вересня стала частиною систематичного терору цивільних об'єктів столиці. Повідомлення міської влади підтверджують масштабність нічого обстрілу.

На жаль, унаслідок повітряних ударів російської армії у Києві загинули 2 людей та ще 6 зазнали поранень. Найбільших руйнувань зазнав Дніпровський район, де пошкоджено 16-поверхівку, а також нежитлову будівлю та приватні будинки.

Також у Подільському районі є пошкодження, а ще у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому. Мовиться про різного штибу загоряння складів і падіння уламків.