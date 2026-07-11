Українські енергетики успішно завершили складні відновлювальні роботи в одній із найвідоміших історичних пам'яток столиці. Повернення електроенергії дозволить фахівцям продовжити реставраційні та консерваційні процеси у пошкодженому соборі.

Фахівці компанії ДТЕК успішно завершили надзвичайно складні роботи з відновлення електропостачання до Києво-Печерської Лаври. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі компанії. Одна з найважливіших святинь України та всієї Європи знову забезпечена електрикою після того, як внаслідок російської атаки без світла залишився Успенський собор. Повернення живлення дозволить продовжити подальші роботи з відновлення пошкодженого храму.

Як постраждав Успенський собор?

Києво-Печерська лавра зазнала руйнувань внаслідок російської атаки по Києву 15 червня, коли ворожий ударний безпілотник влучив по Успенському собору, спричинивши пожежу. Попри значні пошкодження, вже 10 липня в соборі відбулося перше урочисте богослужіння за участю афонської делегації з монастиря Есфігмен. Детальніше про це можна прочитати у репортажі "Лавра живе": в Успенському соборі пройшли перші богослужіння після ворожої атаки.

Як зазначила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури Тетяна Бережна, наразі фахівці вже повністю завершили першочергові аварійні роботи. Найближчим часом розпочнуться необхідні консерваційні заходи, які допоможуть надійно захистити собор перед початком зимового періоду.

Яка ситуація в енергосистемі України?

Російські обстріли продовжують створювати суттєві виклики для української енергетичної інфраструктури. Проте фахівці тримають удар і оперативно реагують на всі виклики. Окрім бойових дій, на роботу мереж часто впливають і погодні умови.

Українські енергетики продовжують цілодобову боротьбу на енергетичному фронті, ліквідовуючи наслідки як ворожих ударів, так і негоди в різних регіонах країни, аби оперативно повертати світло в оселі українців та на об'єкти критичної інфраструктури.