Українські енергетики успішно завершили складні відновлювальні роботи в одній із найвідоміших історичних пам'яток столиці. Повернення електроенергії дозволить фахівцям продовжити реставраційні та консерваційні процеси у пошкодженому соборі.
Фахівці компанії ДТЕК успішно завершили надзвичайно складні роботи з відновлення електропостачання до Києво-Печерської Лаври. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі компанії. Одна з найважливіших святинь України та всієї Європи знову забезпечена електрикою після того, як внаслідок російської атаки без світла залишився Успенський собор. Повернення живлення дозволить продовжити подальші роботи з відновлення пошкодженого храму.
Як постраждав Успенський собор?
Києво-Печерська лавра зазнала руйнувань внаслідок російської атаки по Києву 15 червня, коли ворожий ударний безпілотник влучив по Успенському собору, спричинивши пожежу. Попри значні пошкодження, вже 10 липня в соборі відбулося перше урочисте богослужіння за участю афонської делегації з монастиря Есфігмен. Детальніше про це можна прочитати у репортажі "Лавра живе": в Успенському соборі пройшли перші богослужіння після ворожої атаки.
Як зазначила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури Тетяна Бережна, наразі фахівці вже повністю завершили першочергові аварійні роботи. Найближчим часом розпочнуться необхідні консерваційні заходи, які допоможуть надійно захистити собор перед початком зимового періоду.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Яка ситуація в енергосистемі України?
Російські обстріли продовжують створювати суттєві виклики для української енергетичної інфраструктури. Проте фахівці тримають удар і оперативно реагують на всі виклики. Окрім бойових дій, на роботу мереж часто впливають і погодні умови.
Українські енергетики продовжують цілодобову боротьбу на енергетичному фронті, ліквідовуючи наслідки як ворожих ударів, так і негоди в різних регіонах країни, аби оперативно повертати світло в оселі українців та на об'єкти критичної інфраструктури.