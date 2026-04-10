Окупанти вгатили по центру Конотопа: пошкоджена п'ятиповерхівка, зникло газопостачання
- Вранці 10 квітня в центрі Конотопа внаслідок атаки безпілотником пошкоджено п'ятиповерхівку, адмінбудівлю та цивільні автомобілі, що спричинило пожежу.
- Через пошкодження газових мереж кілька багатоповерхівок залишилися без газопостачання, одна людина отримала легке поранення, а рятувальники згасили всі пожежі.
Ворожі військові атакували центр міста Конотоп на Сумщині. Пошкоджено п'ятиповерхівку та цивільні автомобілі, є поранені.
Про це повідомив Конотопський міський голова Артем Семеніхін.
Що відомо про атаку на Конотоп?
Під ранок, близько 04:00 10 квітня ворог поцілив, імовірно, безпілотником по п'ятиповерхівці та адмінбудівлі у самому центрі Конотопа, що на Сумщині
Внаслідок атаки пошкоджено житлові квартири та цивільні автівки. На місці події спалахнула пожежа.
Також пошкоджено газові мережі в одному з центральних кварталів міста, через що кілька багатоповерхівок залишились без газопостачання.
Згодом Семеніхін повідомив, що через російський удар одна людина отримала легке поранення рухи – медики вже надали усю необхідну допомогу.
Ще чотирьох людей відселятимуть з пошкодженого будинку. Обстеження житла триває.
Станом на 08:00 рятувальники загасили усі пожежі, тож комунальники прибирають наслідки атаки.
Свою роботу розпочала комісія з оцінки наслідків удару.
Наслідки атаки на Конотоп 10 квітня: дивіться фото міського голови
Довідка! Вночі 10 квітня на Україну летіло понад 120 дронів, "Шахедів" з них – 85 одиниць. Сили ППО зуміли збити 113 ворожих БпЛА, однак є у влучання. На 6 локаціях зафіксовано удар 14 безпілотників, тоді як на семи – упали уламки збитих.
Де також вночі гриміли вибухи?
Ворог в ніч на 10 квітня атакував Одещину. Внаслідок удару безпілотників пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру міста. У деяких споживачів фіксуються проблеми із електропостачанням. Удару зазнали й порожні резервуари та обладнання порту.
Вночі під загрозою удару опинився й Київ.