Росіяни масовано обстріляли дронами Краматорськ на Донеччині: є пожежі та постраждалі
- Російські військові масовано атакують безпілотниками Краматорськ удень 1 серпня, у місті виникли пожежі.
- За попередньою інформацією, є постраждалі, з 10:00 зафіксовано щонайменше 8 ударів.
У п'ятницю, 1 серпня, російські військові масовано атакують безпілотниками Краматорськ Донецької області. У місті виникли пожежі, є постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка та Краматорську міську раду. На місцях працюють усі відповідні служби.
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Що відомо про обстріл Краматорська?
Ворог атакував місто на Донеччині з 10 години ранку, станом на 17:47 відомо про щонайменше 8 ударів.
Під вогнем опинилися житлові багатоповерхівки, критична інфраструктура, промислова зона та центральна частина міста. За попередньою інформацією, є постраждалі.
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На місцях працюють відповідні служби, остаточні наслідки російського терору встановлюють.
Без зайвої потреби не виходьте на вулицю,
– закликали в міській раді.
Нагадаємо, 31 липня ворог також атакував Краматорськ КАБом, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 11 постраждалих.