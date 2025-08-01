У п'ятницю, 1 серпня, російські військові масовано атакують безпілотниками Краматорськ Донецької області. У місті виникли пожежі, є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка та Краматорську міську раду. На місцях працюють усі відповідні служби.

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Що відомо про обстріл Краматорська?

Ворог атакував місто на Донеччині з 10 години ранку, станом на 17:47 відомо про щонайменше 8 ударів.

Під вогнем опинилися житлові багатоповерхівки, критична інфраструктура, промислова зона та центральна частина міста. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Наслідки дронової атаки 1 серпня: дивіться фото

На місцях працюють відповідні служби, остаточні наслідки російського терору встановлюють.

Без зайвої потреби не виходьте на вулицю,

– закликали в міській раді.

Нагадаємо, 31 липня ворог також атакував Краматорськ КАБом, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 11 постраждалих.