Обстріл Малина на Житомирщині: російські ракети знову прилетіли в залізничну станцію

Росіяни 22 травня обстріляли Малин у Житомирській області. Ворожі ракети влучили в залізничну станцію. Згодом стало відомо, скільки загиблих внаслідок цієї атаки.

Детальніше наслідки обстрілів Малина описав голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

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Після обстрілу постраждали працівники залізниці

Посадовець підтвердив, що Малин обстріляли крилатими ракетами російської армії. Точна їх кількість невідома. "Приліт" зафіксували орієнтовно о 13:40.

На жаль, сьогодні ми, справді, можемо казати про одну загиблу людину. Також можемо казати про поранених людей. Дехто із них – працівники залізниці,

– розповів голова ОВА.

Він додав, що три тижні не було ніяких спроб атакувати міста регіону. Почалося відновлення пошкоджених населених пунктів на півночі регіону. "У п'ятницю та фактично сьогодні залізнична станція "Малин" постраждала від окупаційних обстрілів".

Чи немає паніки в місті

У голови ОВА запитали, чи повторна атака на станцію в Малині не спровокувала паніку жителів міста. Він зазначив, що станом на квітень у місті залишалися тільки 30% жителів. Згодом люди почали повертатися.

Після "прильоту" ракет у залізницю все ж були ті, хто вирішив виїхати. За словами Бунечка, це була сім'я, яка жила неподалік від станції "Малин", яку обстріляли. Проте такі випадки поодинокі.

Про масовий від'їзд я казати не можу. Такого немає,

– заспокоїв посадовець.

Він також додав, що після першої атаки на Малин в п'ятницю 20 травня були пошкоджені загалом 130 житлових будинків. П'ять із них тепер непридатні для життя, а решту тільки почали відновлювати.

Річ у тім, що росіяни вдарили в те саме місце, куди атакували 20 травня. Там лише почали відновлювати вибиті вікна та інші пошкодження 130 будинків. Однак, після того обстрілу 5 домівок тепер взагалі не придатні для життя.

Що було відомо раніше

Наші захисники з протиповітряної оборони невдовзі після обстрілу повідомили, що змогли збити 4 із випущених ракет. Проте все ж деякі долетіли до станції. Тоді голова ОВА казав, що жертв може бути більше, ніж одна, бо вдень ще розбирали завали.

Якою була попередня атака

20 травня російські війська випустили по залізниці Малина 3 ракети. Це сталося приблизно через двадцять хвилин після оголошення повітряної тривоги. В той день постраждали 3 людини.

Детальніше – як стало відомо про той "приліт": дивіться відео