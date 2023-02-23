За добу щонайменше 18 вибухів: деталі "бавовни" в Маріуполі

У Маріуполі вже третю добу поспіль неспокійно. Окупанти в паніці та намагаються вивозити боєприпаси зі складів, які вціліли.

Про це 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. За його словами, маріупольці дуже сильно чекали на такі позитивні новини.

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Місця влучення в Маріуполі

Петро Андрющенко пояснив, що по території тимчасово окупованої Маріупольщини наносяться високоточні удари.

Щонайменше за добу в Маріуполі пролунало 18 вибухів. Врешті-решт "бавовна" завітала і в місто,

– наголосив він.

За його словами, було влучення в склад окупантів, який знаходиться на території Маріупольського аеропорту. Також він підтвердив "бавовну" на території Маріупольського МК імені Ілліча, де була зосереджена велика кількість живої сили, техніки, боєкомплектів, і на території 18-го причалу порту.

"Саме там відбувалося відвантаження незрозумілих контейнерів, які точно мають військове походження. Навіть маріупольських докерів відсторонювали під час цього розвантаження", – зауважив Андрющенко.

Також вдалося ліквідувати дві російські бази з паливно-мастильними матеріалами.

Маріуполь вітає "бавовну",

– повідомив він.

Також, за словами радника мера Мелітополя, дані про влучання по росіянах ще оновлюються.

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В окупантів паніка

Петро Андрющенко пояснив, що "бавовна" у Маріуполі, ймовірно, результат роботи ракет, втім переконаний, що потрібно залишити право за військовими розкривати таємниці.

Найближча точка фронту це 70 кілометрів. Це означає, що Маріуполь потрапив в зону небезпеки для окупантів. І саме цим викликана істерика,

– зауважив він.

Відомо, що росіяни повідомили про те, що по Маріуполю відпрацювали 12 HIMARS, які отримала Україна від Заходу. Тож страх, що ЗСУ близько у них все ж таки є. Хоча донедавна окупанти самі себе переконали, що це абсолютно безпечне місто.

"Ми бачили в грудні, січні, лютому, як вони розбудовують військово-логістичну базу по всьому місту і Маріупольському району. Виявляється, що вся ця розбудова зараз дуже легко підіймається у повітря", – пояснив Андрющенко.

За його словами, росіяни на території тимчасово окупованого Маріуполя планували з березня почати велику розбудову елітного будівництва всередині міста.

Реакція маріупольців на "бавовну"

Радник очільника Мелітополя розповів, що українці, які жили під російським гнітом, після успішної ліквідації складів ворога буквально "підняли голову".

Він пояснив, що тривалий час місцеві збирали та передавали дані про місце дислокації росіян у місті, втім нічого не відбувалося. За останні три доби ситуація ж докорінно змінилася.

Люди побачили, що це все не дарма!

– переконаний Андрющенко.

На його думку, окупантам буде дуже незатишно в Маріуполі.

"Ми вже бачили, що 22 лютого вони переміщували 14 вантажівок – виїхали з одного складу, де вони ховалися, і поїхали їх розвозити по різних містах", – зауважив він.

Тож наразі ворог намагається змінити місце розташування техніки та особового складу. Проте швидко зробити йому це не вдасться.

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