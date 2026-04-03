Росіяни скинули вибухівку з БпЛА на маршрутку в Херсоні: багато постраждалих
- Російські війська скинули вибухівку з БпЛА на маршрутку в Херсоні, внаслідок чого постраждали семеро людей, серед яких 19-річна дівчина та 51-річний водій у важкому стані.
- Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, документуючи наслідки агресії та збираючи докази.
Зранку 3 квітня ворог атакувау безпілотником маршрутку в Херсоні. Внаслідок удару є постраждалі.
Про це повідомляють Херсонська міська військова адміністрація та обласна прокуратура.
Що відомо про атаку росіян на маршрутку в Херсоні?
Близько 8:30 3 квітня ворожі війська скинули з БпЛА вибухівку прямо на маршрутне таксі в Дніпровському районі Херсона.
Спочатку з'явилась інформація про п'ять постраждалих, втім згодом кількість зросла до семи. Серед них – 19-річна дівчина, жінки віком 68, 50 та 43 років та чоловіки 71, 63 та 51 року. Станом на 11:24 в ОВА повідомили, що кількість травмованих збільшилась до 9 осіб. За допомогою звернулись ще 59-річний чоловік та 56-річна жінка.
Усі потерпілі у стані середньої тяжкості. Вони мають вибухові та закриті черепно-мозкові травми, множинні уламкові поранення рук, ніг та тулубів.
Водночас стан 51-річного водія маршрутки – важкий. У нього контузія, закрита черепно-мозкова травма та осколкові поранення ніг та живота.
У прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки російської агресії та збирати докази воєнних злочинів.
Наслідки атаки Росії на маршрутку у Херсоні: дивіться відео Херсонської ОВА
Які наслідки російських обстрілів інших міст України?
1 квітня під час атаки на Черкащину уламок дрона влучив у пасажирський автобус. Постраждало четверо людей.
2 квітня ворожі війська завдали удару по багатоповерховому житловому будинку в Харкові. Внаслідок атаки спалахнули 2 та 3 поверхи будівлі. Постраждало дві жінки.
В ніч на 3 квітня Росія вчергове вдарила по Харкову. В Новобаварському та Основ'янському районах міста фіксують пожежі та пошкодження.