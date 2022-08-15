Було 8 прильотів ракет С-300, – Кім про нові удари по Миколаївщині

Вночі 15 серпня російські загарбники знову обстріляли Миколаїв. Загалом зафіксували 8 "прильотів".

Окупанти обстріляли місто після паузи у 5 днів. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

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Що відомо про нічні обстріли Миколаєва

За словами Кіма, вночі було зафіксовано 8 "прильотів" ракет. За попередньою інформацією, С-300.

Пошкоджено навчальний заклад. Будівля не придатна до використання. Також обстріляли деякі будинки і готель, що був пустий, але там є пошкодження,

– зазначив очільник регіону.

Атака росіян на Миколаївщину

15 серпня окупанти також обстріляли декілька сіл Миколаївської області. Так, постраждало село Котляреве Шевченківської громади. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Крім того, близько 6:30, 15 серпня, загарбники обстріляли село Широке Широківської громади. Внаслідок цього пошкоджені сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Постраждалих немає.

Близько 1:40, 15 серпня, обстрілів зазнало село Поляна Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та гаражі.

Віталій Кім зазначив, що під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Так, протягом минулої доби були обстріли околиць смт Березнегуватого та сіл Висунськ й Семенівка. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється,

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