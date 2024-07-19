Миколаївці неймовірні, ще до приїзду швидких кинулись на допомогу, – Кім про приліт у місті

Російська армія ввечері 19 липня обстріляла ракетами житловий район Миколаєва, внаслідок чого там постраждали та загинули люди.

Водночас жителі Миколаєва вирішили не сидіти склавши руки, а кинулися допомагати людям, що травмувалися після ворожого обстрілу. Це помітив і очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Кім подякував миколаївцям за допомогу постраждалим

Після того, як у місті пролунали вибухи Віталій Кім у своєму телеграм-каналі розповів, що на місце події виїхали карети швидкої допомоги. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації назвав приліт по місту жахом і сказав, що росіянам-терористам немає виправдання у цьому черговому воєнному злочині.

Водночас на місце події одразу прибігли небайдужі миколаївці, які вирішили допомогти ліквідувати наслідки прильоту.

Миколаївці, ви неймовірні! Ще до приїзду швидких всі кинулись на допомогу. В області більш-менш по другому прильоту,

– написав Кім.

Водночас він наголосив, що стосовно жертв усю інформацію він надасть пізніше.

До слова, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що окупанти обстріляли житлову частину міста. За попередніми даними, росіяни могли пустити по місту 2 ракети типу Х-59/69.

Вибухи у самому Миколаєві пролунали 19 липня близько 17:13. Спочатку про гучні звуки писали журналісти і монітори, а згодом цю інформацію підтвердив і мер.