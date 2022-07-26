Окупанти з літаків випустили крилаті ракети по Миколаївщині, також били з вертольотів

Військові літаки ворога 25 липня атакували Миколаївську область крилатими ракетами. Також росіяни завдавали там ударів із гелікоптерів.

Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за добу. Там додали, що ракети ворог запускав із тимчасово окупованих територій. Також підвечір лунали вибухи в самому Миколаєві.

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Що відомо про атаки Миколаївщини 25 липня

Літаки росії випустили 2 ракети Х-59 приблизно о 12 годині дня. Одна з них влучила поблизу Великого Артакового, друга – по околицях Калуги. На щастя, внаслідок цього ніхто не загинув.

Щодо атаки гелікоптерів, то її росіяни здійснили годиною пізніше. Пара Ка-52 вдарила в районі Новогорівки. Там все теж обійшлося без втрат української сторони.

Водночас працювала в цей день і наша авіація. Повітряні сили ЗСУ завдали одразу 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів ворога. Так атакували 6 опорних пунктів, скупчення озброєння та військової техніки. Окрім цього, українські авіатори ліквідували командно-спостережний пункт росіян.

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