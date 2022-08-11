Як виглядають нічні обстріли з помешкань жителів Нікополя: моторошні кадри

У мережі з’явилося відео нічних обстрілів з помешкань жителів Нікополя. На кадрах можна почути низку гучних вибухів.

Вночі 11 серпня у Нікопольському районі зафіксували 120 "прильотів". Росіяни використовували для обстрілів "Гради", "Урагани" й ракети.

До теми Окупанти знову обстріляли Нікопольський район: існує загроза повторних ударів

Що відчувають нікопольці під час обстрілів окупантів

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко опублікував відео з помешкання жителів, на якому чути декілька потужних вибухів у місті. Також на кадрах з вікна видно, як спалахують вибухи.

Внаслідок цих обстрілів 2 людей загинули та ще 7 поранені. Серед постраждалих 13-річна дівчинка.

Нічні обстріли з помешкань жителів Нікополя: дивіться відео

До речі, у місті також понівечені понад 40 багатоповерхівок: п'ять квартир зруйновані. Наразі рятувальники розбирають завали й шукають людей.

Окрім того, пошкоджені 3 школи, декілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 000 нікопольчан.

Обстріл Дніпропетровщини: останні новини

Ніч проти 6 серпня виявилась дуже неспокійною для Дніпропетровщини. росіяни били з "Градів" та зі ствольної артилерії по Нікопольському та Запорізькому районах. Щонайменше 3 місцевих жителів постраждали.

У Нікополі потужні вибухи чути майже щодня. Зокрема, вночі 8 серпня окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину. Гатили ракетами та "Градами" – це спричинило серйозні руйнування.

Крім того, 9 серпня росіяни знову обстріляли Нікополь. Вони атакували місто 120 реактивними снарядами. Як наслідок, постраждала людина.

Зверніть увагу – Нікополь обстрілюють із території ЗАЕС: дивіться відео