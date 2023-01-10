Там залили бетоном міни часів Другої світової, – Кім про обстріл росіянами Очакова

Під час учорашнього обстрілу Очакова російська армія влучила в місце зберігання протикорабельних мін радянських часів. Ці боєприпаси були старими, їх давно залили бетоном.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, зауваживши, що окупанти давно намагалися поцілити саме в це місце.

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Не хотіли про це говорити. Але розповім. Поруч із військовою частиною, яку обстрілювали місяцям, був склад старих мін протикорабельних Другої світової війни. Їх залили бетоном, зробили могильник, щоб вони не вибухнули, бо було небезпечно, прямо в піску на березі. Багато їх там було, їх залили бетоном бозна-коли,

– сказав він.

За словами Кіма, росіяни вирішили, що це склад боєприпасів і стріляли туди протягом тривалого часу.

"Учора ракетою дорогущою, ніби "Кинджалом", двома штуками, пробили метр бетону, аби зірвати міни Другої світової війни", – додав очільник ОВА.

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