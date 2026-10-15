На Одещині пошкоджено багатоповерхівки та виробничий цех після атаки Росії

Уночі проти 15 жовтня російські війська атакували Одеську область. Унаслідок удару пошкоджено два багатоповерхові будинки, приміщення приватного підприємства та офісну будівлю комерційного банку.

Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про наслідки атаки?

В Одеському районі частково пошкоджено квартиру на 17-му поверсі 21-поверхового будинку, а також балкон квартири на 15-му поверсі 25-поверхівки. В обох випадках обійшлося без постраждалих. У багатоповерхівці, куди росіяни влучили пізно ввечері, роботи з ліквідації наслідків уже завершили.

Також пошкоджень зазнали об’єкти в Білгород-Дністровському районі. Там горіла надвірна споруда для зберігання дров, а дах непрацюючого виробничого цеху було пошкоджено.

Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. До ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 80 співробітників ДСНС.

В Одесі вночі також лунали сигнали повітряної тривоги, однак, за повідомленням місцевої влади, нових наслідків для міста не зафіксували. На місцях пошкоджень в області тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нічна атака на Одещину / ДСНС

Нагадаємо, під атакою Росії вночі 15 жовтня опинилося і Рівне. Місто пережило кілька хвиль повітряних ударів. Під час тривоги вибухи лунали приблизно о 01:40, а повторні – близько 04:30.

Унаслідок атаки пошкоджено два будинки у приватному секторі міста. В одному з помешкань загорілася покрівля, однак рятувальники ліквідували пожежу. За інформацією голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, загиблих і поранених немає.

Через пошкодження лінії електропередач частина Рівного та Рівненського району тимчасово залишилася без світла. Станом на ранок електропостачання в обласному центрі та частині району відновили.

Екстрені й комунальні служби продовжили роботу на місцях, де зафіксували наслідки російської атаки.