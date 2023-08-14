Дитячі садочки, школи та пам'ятка архітектури: які об'єкти постраждали під час атаки на Одесу

Внаслідок обстрілу Одеси з боку російських окупантів було пошкоджено чимало об'єктів цивільної інфраструктури в історичному центрі міста. Йдеться про заклади освіти, зокрема школу, яка має неабияке архітектурне значення.

У ніч на 14 серпня загарбники випустили крилаті ракети та дрони по Одесі. На щастя, усі цілі збила ППО, проте все ж є пошкодження інфраструктурних об'єктів. Детально про це розповіли в Одеській міській раді.

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Які наслідки обстрілу Одеси

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, постраждало сім освітніх закладів. Чимало з них розташовані у Приморському районі, що має багато архітектурних пам'яток та вихід до моря.

Внаслідок ракетних ударів по Одесі постраждало сім закладів освіти. Шість із них розташовується у Приморському районі – це центр міста. Та в Хаджибейському районі один заклад освіти.

Окрім того, відомо, що постраждали заклади дошкільної освіти Одеси – дитячі садочки, центри розвитку. На щастя, немає жертв. А от поранення дістали декілька людей – з них було госпіталізовано двоє.

Пошкодження у мистецькій школі №2 імені Глазунова / Фото пресслужби міської ради

Зазначимо, що під час атаки спалахнула пожежа в гуртожитку, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Також загалом вибуховою хвилею було пошкоджено 113 будинків.

Зафіксовано пошкодження у дитячо-юнацькій спортивній школі №10 / Фото пресслужби Одеської міської ради

Окремо варто зупинитися на руйнуваннях, що спричинила ворожа атака в школі №26, що була колись дівочим училищем. Побудували її в кінці 19 століття.

"В цій школі чудовий є музей, де можна побачити навіть шкільні журнали давніх років, фото тендітних студенток та викладачів. Щоб його створити, школа брала участь у конкурсах і виграла фінансування. Терористи мають нести відповідальність", – написала Олена Буйневич, голова відділу освіти та науки Одеської міської ради.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено школу №26 / Фото Буйневич

Від 09:00, 14 серпня в районах, що постраждали, було розгорнуто муніципальні штаби, де люди можуть отримати необхідну допомогу та зробити заяву про пошкодження майна через атаку. До двох тижнів влада обіцяє надати грошову підтримку тим, хто цього потребує.

Зазначимо наостанок, що ворог випустив по Одесі 15 безпілотників типу "Шахед" та 8 крилатих ракет саме з акваторії Чорного моря. Цілився – по портовій інфраструктурі. Однак завдяки ППО масштабних руйнувань та влучань вдалось уникнути.