Дитячі садочки, школи та пам'ятка архітектури: які об'єкти постраждали під час атаки на Одесу
Джерело:"Одеса. Офіційно"
Внаслідок обстрілу Одеси з боку російських окупантів було пошкоджено чимало об'єктів цивільної інфраструктури в історичному центрі міста. Йдеться про заклади освіти, зокрема школу, яка має неабияке архітектурне значення.
У ніч на 14 серпня загарбники випустили крилаті ракети та дрони по Одесі. На щастя, усі цілі збила ППО, проте все ж є пошкодження інфраструктурних об'єктів. Детально про це розповіли в Одеській міській раді.
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Які наслідки обстрілу Одеси
За словами мера Одеси Геннадія Труханова, постраждало сім освітніх закладів. Чимало з них розташовані у Приморському районі, що має багато архітектурних пам'яток та вихід до моря.
Внаслідок ракетних ударів по Одесі постраждало сім закладів освіти. Шість із них розташовується у Приморському районі – це центр міста. Та в Хаджибейському районі один заклад освіти.
Окрім того, відомо, що постраждали заклади дошкільної освіти Одеси – дитячі садочки, центри розвитку. На щастя, немає жертв. А от поранення дістали декілька людей – з них було госпіталізовано двоє.
Пошкодження у мистецькій школі №2 імені Глазунова / Фото пресслужби міської ради
Зазначимо, що під час атаки спалахнула пожежа в гуртожитку, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Також загалом вибуховою хвилею було пошкоджено 113 будинків.
Зафіксовано пошкодження у дитячо-юнацькій спортивній школі №10 / Фото пресслужби Одеської міської ради
Окремо варто зупинитися на руйнуваннях, що спричинила ворожа атака в школі №26, що була колись дівочим училищем. Побудували її в кінці 19 століття.
"В цій школі чудовий є музей, де можна побачити навіть шкільні журнали давніх років, фото тендітних студенток та викладачів. Щоб його створити, школа брала участь у конкурсах і виграла фінансування. Терористи мають нести відповідальність", – написала Олена Буйневич, голова відділу освіти та науки Одеської міської ради.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено школу №26 / Фото Буйневич
Зазначимо наостанок, що ворог випустив по Одесі 15 безпілотників типу "Шахед" та 8 крилатих ракет саме з акваторії Чорного моря. Цілився – по портовій інфраструктурі. Однак завдяки ППО масштабних руйнувань та влучань вдалось уникнути.