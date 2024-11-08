У мережі показали кадри перших хвилин після цинічної нічної атаки на Одещину

Росіяни у ніч на 8 листопада атакували Одещину дронами. Відомо, що унаслідок атаки на Одеський район загинула одна людина, а ще дев'ять – постраждали.

Серйозних руйнувань зазнала низка житлових будинків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свободу" та Суспільне Одеса.

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У мережі показали наслідки атаки по Одещині

В Одеській ОВА повідомили, що жертвою російської атаки виявився 46-річний чоловік. Він під час влучання був за кермом автівки.

У вісьмох людей є поранення, а у 91-річної жінки – гостра реакція на стрес. Шестеро осіб госпіталізовано до лікарні, а іншим допомогли на місці.

Один із дронів влучив у приватний будинок в Одесі. ЗМІ показали, як містяни прибирають свої приватні території.

Одна з одеситок розповіла, що БпЛА влучив просто у помешкання її сусідки. Жінка отримала поранення – вона під час атаки спала, як раптом на неї посипалося скло.

Перші хвилин після атаки по будинку в Одесі: дивіться відео

Наразі у будинку немає жодних умов для проживання.

Наслідки атаки Росії по житловому будинку: дивіться відео

Загалом унаслідок російського обстрілу постраждало щонайменше 15 приватних будинків, а також найстаріша школа у місті.

Наслідки атаки на Одесу: дивіться відео