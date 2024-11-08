У мережі показали кадри перших хвилин після цинічної нічної атаки на Одещину
Росіяни у ніч на 8 листопада атакували Одещину дронами. Відомо, що унаслідок атаки на Одеський район загинула одна людина, а ще дев'ять – постраждали.
Серйозних руйнувань зазнала низка житлових будинків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свободу" та Суспільне Одеса.
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У мережі показали наслідки атаки по Одещині
В Одеській ОВА повідомили, що жертвою російської атаки виявився 46-річний чоловік. Він під час влучання був за кермом автівки.
У вісьмох людей є поранення, а у 91-річної жінки – гостра реакція на стрес. Шестеро осіб госпіталізовано до лікарні, а іншим допомогли на місці.
Один із дронів влучив у приватний будинок в Одесі. ЗМІ показали, як містяни прибирають свої приватні території.
Одна з одеситок розповіла, що БпЛА влучив просто у помешкання її сусідки. Жінка отримала поранення – вона під час атаки спала, як раптом на неї посипалося скло.
Перші хвилин після атаки по будинку в Одесі: дивіться відео
Наразі у будинку немає жодних умов для проживання.
Наслідки атаки Росії по житловому будинку: дивіться відео
Загалом унаслідок російського обстрілу постраждало щонайменше 15 приватних будинків, а також найстаріша школа у місті.
Наслідки атаки на Одесу: дивіться відео