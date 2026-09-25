Обстріл "Охматдиту": 24 Канал зібрав деталі про роль у злочині російського генерала Кувалдіна

Редакція 24 Каналу отримала інформацію про богемне життя воєнного злочинця, командувача дальньої авіації військово-повітряних сил країни-агресорки, генерал-майора Сергія Кувалдіна. Серед його злочинів – обстріл дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року.

Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про злочин Кувалдіна

Згідно з даними слідства, на момент обстрілу "Охматдиту" Кувалдін був на посаді начштабу Дальньої авіації.

Виконуючи наказ вищого керівництва, а саме Сергія Кобилаша, він координував дії ввірених йому підрозділів під час ракетного обстрілу України.

Саме за його наказом екіпаж Ту-95МС зі складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації ВКС Росії запустив ракети Х-101, одна з яких зруйнувала корпус токсикології, а також пошкодила ще 4 будівлі лікарні, зокрема відділення інтенсивної терапії.

Через 2 тижні після цього за погодженням із Путіним, міністр оборони Росії призначив Кувалдіна керівником Дальньої авіації. Таким чином цинічне бомбардування головної дитячої лікарні України стало остаточним підтвердженням "кваліфікації" фахівця-вбивці.

Нагадаємо, що командир 22-ї дивізії та підлеглий Кувалдіна – генерал-майор Микола Варпахович – також отримав підозру. Втім, нині він має шанс уникнути суду, оскільки на початку вересня отримав декілька пострілів в обличчя від невідомих в Енгельсі.