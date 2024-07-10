"Закрийте українське небо": у Брюсселі люди вийшли до Європарламенту після обстрілу "Охматдиту"

У Брюсселі небайдужі зібралися під будівлею Європарламенту, аби вшанувати пам’ять загиблих українців після масованої ракетної атаки з боку Росії. Після обстрілу дитячої лікарні "Охматдит люди" принесли до будівлі Українського хабу квіти та дитячі іграшки

Про це передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Акція після обстрілу "Охматдит"

Учасники акції вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Після цього вони звернулися до лідерів членів НАТО, які наразі зібралися на саміт у Вашингтоні, та закликали закрити українське небо.

Українці зібралися під Європарламентом: дивіться відео

Під час мітингу виступила тимчасово повірена у справах України в Бельгії Наталія Аношина. Вона наголосила, що міжнародна спільнота має більш рішуче засудити російські звірства, а також не залишити ці дії бех відповіді.

Ми маємо зняти обмеження, які перешкоджають українській армії ефективно захищатися. Нинішня заборона на використання західної зброї великої дальності проти території Росії серйозно обмежує наші оборонні можливості, оскільки ми не можемо атакувати російські військові аеродроми та літаки, які так нелюдяно руйнують українські міста,

– сказала представниця України в Бельгії.

Дипломатка також закликала передати більше зброї українській армії та ухвалити наступний пакет санкцій, який би “знищив економіку РФ”. На акції слово взяв і євродепутат від “Renew Europe” Пятрас Ауштрявічюс. Він заявив, що попри створення ультраправої групи “Патріоти за Європу” в каденції новообраного ЄП, Європарламент працюватиме над продовженням підтримки України.

"Ми повинні боротися щодня та закликати наш парламент просуватися вперед. Об’єднана Європа, членство України в ЄС, безпека та підтримка стільки, скільки потрібно. Ми маємо мобілізуватися, забути про втому та подумати, що ще зробити у майбутньому", – сказав євродепутат.

Акція українців через обстріл "Охматдиту" / фото 24 Каналу