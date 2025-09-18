Війська Росії вночі 18 вересня атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області. Внаслідок цього затримується рух низки поїздів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Які поїзди затримуються через російську атаку?

В Укрзалізниці зазначили, що внаслідок нічного обстрілу Полтавської області та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було залучено резервні тепловози.

Наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:

№102 Херсон – Краматорськ;

№63/111 Харків, Ізюм – Львів;

№64/112 Львів – Харків, Ізюм;

№791 Кременчук – Київ.

Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано – поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом,

– наголосили у компанії.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут додав, що вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. Внаслідок цього виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС, одна людина травмована.

Навіщо Росія атакує українську залізницю?