Ворог атакував залізничну інфраструктуру Полтавщини: затримується рух низки поїздів
- Внаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури у Полтавській області затримуються поїзди, зокрема №102 Херсон – Краматорськ, №63/111 Харків, Ізюм – Львів, №64/112 Львів – Харків, Ізюм, №791 Кременчук – Київ.
- Пошкодження локалізовано, напругу подано, поїзди продовжать рух своїм ходом.
Війська Росії вночі 18 вересня атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області. Внаслідок цього затримується рух низки поїздів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Які поїзди затримуються через російську атаку?
В Укрзалізниці зазначили, що внаслідок нічного обстрілу Полтавської області та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було залучено резервні тепловози.
Наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:
№102 Херсон – Краматорськ;
№63/111 Харків, Ізюм – Львів;
№64/112 Львів – Харків, Ізюм;
- №791 Кременчук – Київ.
Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано – поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом,
– наголосили у компанії.
Тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут додав, що вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. Внаслідок цього виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС, одна людина травмована.
Навіщо Росія атакує українську залізницю?
Володимир Зеленський зазначив, що Москва не відмовилася від планів зруйнувати енергетичну та залізничну інфраструктуру України. Таким чином ворог намагається створити проблеми з логістикою в нашій країні.
Очільник Укрзалізниці Олександр Перцовський наголосив, що Росія з липня 2025 року активно атакує залізничну інфраструктуру України, зокрема стратегічні вузлові станції. Під вогнем опиняються енергетичні підстанції, локомотивні депо і пасажирські вокзали.
Варто зазначити, що ворог уже не вперше намагається завдати шкоди залізничній інфраструктурі у Полтавській області. 7 вересня через обстріл Кременчука також змінювали рух деяких поїздів.