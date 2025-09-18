Укр Рус
Ворог атакував залізничну інфраструктуру Полтавщини: затримується рух низки поїздів
18 вересня, 07:48
Ворог атакував залізничну інфраструктуру Полтавщини: затримується рух низки поїздів

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Внаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури у Полтавській області затримуються поїзди, зокрема №102 Херсон – Краматорськ, №63/111 Харків, Ізюм – Львів, №64/112 Львів – Харків, Ізюм, №791 Кременчук – Київ.
  • Пошкодження локалізовано, напругу подано, поїзди продовжать рух своїм ходом.

Війська Росії вночі 18 вересня атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області. Внаслідок цього затримується рух низки поїздів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Які поїзди затримуються через російську атаку?

В Укрзалізниці зазначили, що внаслідок нічного обстрілу Полтавської області та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було залучено резервні тепловози. 

Наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:

  • №102 Херсон – Краматорськ;

  • №63/111 Харків, Ізюм – Львів;

  • №64/112 Львів – Харків, Ізюм;

  • №791 Кременчук – Київ. 

Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано – поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом, 
– наголосили у компанії.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут додав, що вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. Внаслідок цього виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС, одна людина травмована.

Навіщо Росія атакує українську залізницю?

  • Володимир Зеленський зазначив, що Москва не відмовилася від планів зруйнувати енергетичну та залізничну інфраструктуру України. Таким чином ворог намагається створити проблеми з логістикою в нашій країні.

  • Очільник Укрзалізниці Олександр Перцовський наголосив, що Росія з липня 2025 року активно атакує залізничну інфраструктуру України, зокрема стратегічні вузлові станції. Під вогнем опиняються енергетичні підстанції, локомотивні депо і пасажирські вокзали.

  • Варто зазначити, що ворог уже не вперше намагається завдати шкоди залізничній інфраструктурі у Полтавській області. 7 вересня через обстріл Кременчука також змінювали рух деяких поїздів.