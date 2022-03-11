Обстріл психоневрологічного інтернату на Харківщині: дивом обійшлося без жертв

На Харківщині окупанти обстріляли Оскільський психоневрологічний інтернат, де перебувало 330 пацієнтів. На щастя, обійшлося без жертв. Усі перебували в укриттях.

У результаті обстрілів зруйнувалися два поверхи інтернату. Про наслідки повідомили в ДСНС.

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В укриттях інтернату перебували 330 пацієнтів, з них – здебільшого люди з інвалідністю та похилого віку, та 30 працівників.

У результаті обстрілів виникли локальні займання у кількох місцях. Рятувальникам вдалося все загасити.

Наслідки обстрілу Оскільського інтернату / Фото ДСНС

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Зверніть увагу – ДСНС показало як відбувається розмінування снарядів

Текст публікації ДСНС Харківщини:

Так ворожий снаряд потрапив в один з корпусів Комунальної установи “Оскільський психоневрологічний інтернат” заввишки у 5 поверхів, що у селі Оскіл Ізюмського району. Внаслідок вибуху сталась руйнація будівельних конструкцій будівлі на рівні 2 та 3 поверхів, а також локальні займання у декількох місцях. На щастя обійшлось без жертв. Всі 30 осіб персоналу закладу та 330 пацієнтів (здебільшого люди похилого віку та інваліди) на момент обстрілу перебували в укритті.