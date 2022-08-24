Обстріл штабу пушиліна – інсценування, щоб виправдати удари по урядових будівлях України, – ISW

Обстріл "адміністрації" ватажка так званої днр пушиліна інсценували. Усе для того, щоб виправдати можливі удари по урядових будівлях України 24 серпня.

російські окупанти хочуть створити собі умови для ударів по урядових об'єктах. Вони інсценували обстріл штабу пушиліна, щоб потім бити нібито у відповідь. Такі міркування висловив американський Інститут вивчення війни.

Зверніть увагу Вічна боротьба за свободу і незалежність: чому Україна точно переможе у війні

росіяни самі можуть бути причетними до обстрілу "адміністрації" пушиліна

російські офіційні особи, можливо, провели фальшивий захід у місті Донецьк 23 серпня, щоб виправдати напади на українські урядові будівлі 24 серпня, у День Незалежності України,

– мовиться в повідомленні.

Що відомо про "атаку" на штаб пушиліна

російські пропагандисти повідомили, що 23 серпня у будівлю ватажка так званої "днр" в окупованому Донецьку влучив снаряд. У будівлі почалася пожежа.

"Бавовна" в Донецьку могла статися не просто так. Журналіст Андрій Цаплієнко зауважив, що російські медіа надто швидко прибули на місце влучання. Тож виникла підозра, що це була запланована атака. Окрім того, місцеві жителі Донецька написали, що місто й околиці обстрілюють самі росіяни.

Варто переглянути – моменти вибухів під Донецьком: відео