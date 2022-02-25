Обстріл Старобільська: під завалами знайшли тіло жінки

У Луганській області окупаційні війська обстріляли місто Старобільськ. Під завалами знайшли тіло власниці, яка загинула.

У Старобільську до рятувальників звернулись родичі власниці будинку. Вони наголосили про те,що під завалами може перебувати жінка.

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Після розриву снаряду почалась пожежа

Рятувальники повідомили, що після того, як снаряд потрапив у будинок, почалась пожежа. Отож працівники ДСНС спочатку мусіли гасити полум'я, а тоді вже приступати до пошуків.



На жаль, врятувати власницю помешкання не вдалось, вона загинула.

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