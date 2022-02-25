Обстріл Старобільська: під завалами знайшли тіло жінки
25 лютого 2022 , 14:20Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України у Луганській області
У Луганській області окупаційні війська обстріляли місто Старобільськ. Під завалами знайшли тіло власниці, яка загинула.
У Старобільську до рятувальників звернулись родичі власниці будинку. Вони наголосили про те,що під завалами може перебувати жінка.
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Після розриву снаряду почалась пожежа
Рятувальники повідомили, що після того, як снаряд потрапив у будинок, почалась пожежа. Отож працівники ДСНС спочатку мусіли гасити полум'я, а тоді вже приступати до пошуків.
На жаль, врятувати власницю помешкання не вдалось, вона загинула.
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