У Верховній Раді розглянуть удар Росії по центру Сум

Російська армія 13 квітня цинічно вдарила по центру Сум. Черговий воєнний злочин окупантів 16 квітня розглядатимуть на комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Таку заяву зробив народний депутат та представник комітету Федір Веніславський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Що відомо про засідання комітету Верховної Ради

За словами Веніславського, росіяни могли вдарити по центру Сум через те, що думали нібито там мають нагороджувати військових. Саме тому під час засідання комітету будуть з'ясовувати, чи справді напередодні цинічного удару російської армії там відбувалося зібрання українських захисників.

Завтра в нас буде засідання комітету. Це питання також одне з питань, які ми плануємо задати для військового керівництва, для Міністерства оборони, начальника штабу,

– сказав Веніславський.

Він також додав, що обстріл Сум міг бути наслідком цілеспрямованого витоку інформації. Проте наголосив, що це є компетенцією Служби безпеки України.

Нагадаємо, що внаслідок удару Росії по Сумах загинули 36 людей, щонайменше 125 осіб постраждали, серед яких – 18 дітей. Наразі до лікарень довелося госпіталізувати 44 людини, 10 з них перебувають у важкому стані.