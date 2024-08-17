10 авто у вогні: у ДСНС показали, як ліквідовували пожежу після авіаудару по Сумах

Вранці 17 серпня росіяни вдарили по Сумах. Удар припав на автостоянку поряд із багатоповерховими житловими будинками.

Унаслідок атаки загорілося 10 автівок на комунальному підприємстві "Паркінг", вибило вікна у будинках поблизу місця удару, а також постраждало двоє людей. У ДСНС показали, як ліквідовували наслідки.

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Що кажуть про удар по Сумах у ДСНС

У ДСНС розповіли, що рятувальники успішно виявили осередки загоряння та ліквідували їх: це не дозволило вогню поширитись на інші автомобілі.

Також співробітники ДСНС обстежили територію, по якій було завдано удару,

– додали там.

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Також рятувальники розповіли, що вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено фасади житлових будинків та інших приміщень. Поблизу відкрито штаб з ліквідації наслідків – мешканці, чиє житло постраждало, можуть подати заявку.

Машини почали вибухати, люди поспускалися з верхніх поверхів і намагалися врятувати вцілілі автівки. Ми боялися повторних вибухів,

– поділилися пережитим мешканці міста Суспільному.