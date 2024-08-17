Машини почали вибухати: ЗМІ показали наслідки ракетного удару по Сумах
17 серпня 2024, 08:07Читать новость на русском
Вранці 17 серпня росіяни атакували Суми. В МВА повідомляли, що є влучання в районі проспекту Свободи – там горіло багато автівок.
Окрім автомобілів, пошкоджень зазнали прилеглі будинки. Відомо про одного пораненого.
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Як наслідки атаки на Суми
На місці удару працюють усі відповідні служби. Вони продовжують шукати постраждалих на місці удару.
Машини почали вибухати, люди поспускалися з верхніх поверхів і намагалися врятувати вцілілі автівки. Ми боялися повторних вибухів,
– розповів один із сумчан.
Наслідки російського обстрілу Сум / Фото Суспільне Суми