Машини почали вибухати: ЗМІ показали наслідки ракетного удару по Сумах

17 серпня 2024, 08:07
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Автор: Софія Рожик

Вранці 17 серпня росіяни атакували Суми. В МВА повідомляли, що є влучання в районі проспекту Свободи – там горіло багато автівок.

Окрім автомобілів, пошкоджень зазнали прилеглі будинки. Відомо про одного пораненого.

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Як наслідки атаки на Суми

На місці удару працюють усі відповідні служби. Вони продовжують шукати постраждалих на місці удару.

Машини почали вибухати, люди поспускалися з верхніх поверхів і намагалися врятувати вцілілі автівки. Ми боялися повторних вибухів,
– розповів один із сумчан.

Наслідки російського обстрілу Сум / Фото Суспільне Суми