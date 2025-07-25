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24 Канал Новини України Один з російських ударів пошкодив будівлю Сумської ОВА, – ЗМІ
25 липня, 16:51
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Один з російських ударів пошкодив будівлю Сумської ОВА, – ЗМІ

Поліна Буянова
Основні тези
  • Російський безпілотник влучив у будівлю Сумської обласної адміністрації, пошкодивши фасад, внутрішні приміщення та знищивши один із кабінетів.
  • Наразі будівля ОВА функціонує частково, рішення про роботу приймаються з урахуванням безпекової ситуації.

Зранку в п'ятницю, 25 липня, російські війська вдарили по Сумах. Під час атаки один із ворожих БпЛА пошкодив будівлю Сумської ОВА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кордон.Медіа".

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Які наслідки атаки в Сумах?

Один із російських безпілотників влучив у будівлю Сумської обласної адміністрації – цей факт журналістам підтвердили в самій ОВА.

Унаслідок атаки було пошкоджено фасад та внутрішні приміщення, пожежа також знищила один із кабінетів.

Будівля нині функціонує частково – рішення щодо роботи ухвалюються з урахуванням безпекової ситуації та технічного стану приміщень, 
– розповіли в ОВА.

Російські війська 25 липня атакували Суми / Фото: "Кордон.Медіа"

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Нагадаємо, раніше в ДСНС України повідомили, що внаслідок удару по Сумах в місті виникли пожежі, а також була пошкоджена адміністративна будівля.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння. Також співробітники ДСНС провели обстеження території, яка зазнала ворожого удару.