Ракети з гелікоптера, вибухівка з дрона та перестрілка на кордоні: як окупанти били по Сумщині

Минула доба була неспокійною для Сумської області. Окупанти обстрілювали регіон, зокрема для атак використовували гелікоптер та безпілотники.

На жаль, унаслідок ворожих атак є жертва та постраждалі. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зауважте Українська авіація 20 разів атакувала росіян: в окупантів багато втрат

Була перестрілка з росіянами на кордоні

Близько 10:00 29 червня російські загарбники намагалися обстріляти територію Білопільської громади області за допомогою безпілотника. Однак нашим воїнам вдалося його збити.

Окрім того, близько 18:30 на кордоні відбулася перестрілка з росіянами. Через це поранень зазнала одна людина.

Краснопільська громада постраждала більше. Російські загарбники відкрили вогонь з мінометів, запустивши 20 снарядів. Потім "прилетіли" 25 снарядів з реактивної артилерії та 47 з самохідних артилерійських установок. Після цього ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій. Через це 1 людина загинула, а ще 3 зазнали поранень.

Великописарівська громада постраждала від ракет, яким передував мінометний обстріл. Спершу росіяни з гелікоптера запустили 10 ракет по громаді. Унаслідок цього пошкоджений житловий будинок та цивільна інфраструктура. Згодом окупанти запустили ще 4 ракети. На щастя, жертв немає.

Хотіньська громада постраждала від мінометних обстрілів. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Ситуація на Сумщині: останні новини

Сумщина щодня страждає від російських атак, які загарбники здійснюють зі своєї території. 28 червня в регіоні так само було неспокійно. Росіяни для атак використовували безпілотники, міномети, САУ, кулемети та навіть "Гради".

Через обстріли тоді, на жаль, загинуло 2 людей, ще 3 зазнали поранень.

Варто переглянути – як прикордонники під вогнем тримають оборону Лисичанська: дивіться відео