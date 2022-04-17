Обстріл центру Харкова: волонтерка Наталія Попова зазнала поранення ока

Внаслідок ворожого удару по центру Харкова українська волонтерка зазнала поранення ока. На щастя, з дівчиною все в порядку.

Про поранення та свій стан здоров'я Наталія Попова розповіла у фейсбуці. Обіцяє завтра встати на ноги та продовжити свою волонтерську діяльність.

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Сьогодні я вкотре повірила у Бога. І на особистому досвіді переконалася у величі нашої армії. Мене пронесло,

– повідомила волонтерка у своєму фейсбуці.

За її словами, дрібний уламок попав у око, яке українські військові вимили на місці і переконалися, що дівчина може рухатися.

Наталія повідомила, що її зір в порядку, а у вухах майже перестало дзвеніти. "Завтра бігатиму", – написала Попова.

Вона зауважила, що здається, в неї з'явився особистий Ангел-Хранитель. Оскільки 2 тижні поспіль волонтерка шукала каску для себе. Вчора дівчина нарешті його подарували. А вже сьогодні каска врятувала їй життя. Дівчина налаштована оптимістично і вірить у перемогу України.

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