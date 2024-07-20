Ізраїль уперше здійснив потужні бомбардування Ємену
Джерело:The Times of Israel
Видання Al Arabiya, що належить Саудівській Аравії, повідомило про те, що Ємен перебуває під обстрілом. У мережі поширили кадри з вибухами. Згодом в Ізраїлі офіційно підтвердили атаку на хуситів.
У ніч проти 19 липня дрон вдарив поблизу консульства США в Тель-Авіві. Внаслідок цього загинула одна людей і 10 отримали незначні поранення. Відповідальність за атаку взяли хусити, яких підтримує Іран. Ізраїль пообіцяв удари у відповідь. За день після цього, о другій половині 20 липня у мережі почали з'являтися повідомлення про бомбардування Ємену ізраїльськими військами.
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Ізраїльська відповідь
Неназвані джерела, на які посилається видання Al Arabiya, що належить Саудівській Аравії, розповіли про удар по підконтрольному хуситам району Ель-Ходейди на заході Ємену. Вони зазначають, що за атакою стоять Ізраїль, США та Британія. Під ударом опинилися паливний склад і нафтопереробний завод в порту Ель-Ходейда.
ЗМІ писали, що для ударів по Ємену Ізраїль застосував винищувачі п'ятого покоління F-35I Adir. В атаці могли брати участь 12 літаків.
Пізніше Тель-Авів офіційно визнав свою причетність до атаки.
Нещодавно винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по військових об'єктах терористичного режиму хуситів в районі порту Ель-Ходейда в Ємені у відповідь на сотні атак, здійснених проти Ізраїлю за останні місяці,
– йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.
Літаки ВПС Ізраїлю атакують Ходейду: дивіться відеоЗверніть увагу! Телеканал Al Masirah, яким керують хусити, повідомив, що внаслідок авіаударів в портовому місті Ходейда на заході Ємену є загиблі та поранені.
На зображеннях, що поширюються в соціальних мережах, видно дим і полум'я, що підіймаються над місцем удару.
Момент прильоту по об'єкту хуситів: дивіться відео
Що відбувається в місті Ходейда: дивіться відеоДовідка: Ходейда — четверте за величиною місто Ємену. Другий в Ємені за важливістю після Адену порт на Червоному морі.
Величезна пожежа на місці прильоту у Ходейді: дивіться відео
Атака 20 липня – це перший прямий удар Ізраїлю по Ємену.