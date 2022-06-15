Обстріл житлового будинку в Миколаєві: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 15 червня обстріляли житловий квартал Миколаєва. Поцілили у чотириповерховий житловий будинок.

У будинку зруйновано дах, перекриття від четвертого до другого поверху, пошкоджено несучу стіну і вибито вікна. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав відео з наслідками обстрілу.

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Є поранений

Загалом у будинку пошкоджено 6 квартир. За попередньою інформацією, одна людина зазнала поранення. На місці працює ДСНС. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки обстрілу.

Обстріли Миколаївщини

Вдень 14 червня росіяни обстріляли Широківську громаду. Сєнкевич зазначив, що потерпілих не було, але пошкоджені житлові будинки. Обстріли переважно були поза межами населених пунктів. Крім того, гатили по Березнегуватській громаді. Там теж пошкоджені будинки місцевих жителів.

Також через обстріли села Лимани Галицинівської громади у людей зникло світло, вода, зв'язок. Хоча потерпілих немає.

У Галицинівському лісовому господарстві зайнялася пожежа хвойної підстилки. Також окупанти обстріляли село Котляреве Шевченківської громади. Виникла пожежа господарчої споруди та гаражу.

Обстрілів зазнало село Шевченкове Шевченківської громади та Лупареве Галицинівської громади.

Неспокійно було і 15 червня. По Прибужанівській громаді росіяни завдали 3 ракетних удари. За попередньою інформацією, спрацювали сили протиповітряної оборони. Тому обійшлось без жертв та руйнувань.

ЗСУ відтісняють окупантів з Миколаївщини

Українські військові поступово вибивають окупантів з Миколаївщини. Вранці 15 червня ЗСУ влучно атакували район скупчення противника. Використали кілька гелікоптерів. Втрати росіян ще уточнюють.

Попри це, Росія і надалі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії КРМБ типу "Калібр". На них можуть перебувати до 20 ракет. Тому українців просять уважно ставитись до сигналів повітряної тривоги та дотримуватись правил безпеки.

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