Російський обстріл Житомирщини: в одному з районів є поранений та руйнування
Внаслідок чергової російської атаки по Житомирській області 24 вересня зазнав поранень житель Коростенського района. Ворожі обстріли спричинили пошкодження цивільної інфраструктури, медичного й дитячого закладів та ліній електропередач.
Як повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, російські війська протягом усієї доби завдавали ударів по різних районах регіону, а чергова хвиля атак продовжилася зранку.
Що відомо про обстріл?
Унаслідок ворожого обстрілу в Коростенському районі травмувалася одна людина, якій надають необхідну медичну допомогу.
Загалом у регіоні зафіксували пошкодження декількох адміністративних будівель та лінії електропередач. Крім того, вибухові хвилі та уламки вибили вікна в місцевому медичному закладі, дитячому садку та житлових будинках, а також пошкодили покрівлю господарської споруди.
На місцях влучань спалахнули пожежі, які підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували.
Наслідки обстрілу Житомирщини: фото ДСНС
Наразі рятувальні та комунальні служби продовжують працювати на місцях подій, а остаточні дані щодо наслідків ворожих ударів уточнюються.
Зауважимо, що ворог майже без упину тероризує Київ та область. Зокрема, відомо про такі наслідки на Київщині.
У Бучанському районі внаслідок російської атаки пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль. В одному з пошкоджених будинків спалахнула пожежа, яку рятувальники швидко загасили. Крім того, постраждала людина 1945 року народження.
Ще один автомобіль пошкоджено у Фастівському районі, а в Бориспільському районі зазнав пошкоджень приватний будинок. Таким чином, загалом унаслідок російських атак на Київщині пошкоджено вісім об’єктів.