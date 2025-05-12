Деякі росіяни спеціально підставляють машини під обстріли, – губернатор Бєлгородської області

Деякі жителі Бєлгородської області нібито спеціально залишають автомобілі на вулиці, щоб ті були пошкоджені під час обстрілів. За словами губернатора, таким чином росіяни хочуть отримати компенсацію.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Навіщо росіяни залишають автомобілі на вулиці

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков пояснив, що мешканці кількох населених пунктів у Росії намагаються отримати допомогу від держави, не маючи на це підстав.

Наш населений пункт обстрілюється, давайте машину з гаража викотимо, може обстріляють, хоча б гроші отримаємо. Машини старі, нікуди ні діти, ні продати,

– процитував він слова жителів.

Гладков пригрозив кримінальною відповідальністю тим, хто навмисне намагається підлаштувати атаки безпілотників або викочує автомобілі з гаражів для отримання компенсації.

Він розповів про ситуацію, коли люди нібито самі спалили машину й потім намагалися підкинути FPV-дрон, який знайшли десь у кущах, щоб видати той за обстріляний та отримати компенсацію.

До слова, росіяни заявляли, що вранці 9 травня нібито український безпілотник влучив в будівлю уряду у Бєлгороді. Не варто виключати, що цей інцидент був черговою російською провокацією. Кремль хоче звинуватити Україну у порушенні так званого "триденного перемир'я".

Тоді Гладков розповів, що, мовляв, під час атаки травм зазнали двоє людей. З уламковим пораненням стегна госпіталізували співробітника Росгвардії.